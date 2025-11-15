Souper Spectacle - Jey Fournier

68 Rue Amireault

L'Épiphanie, QC J5X 2S7, Canada

Billet Jeune (12-17 Ans)
50 $

Billet indivuduel pour mineur. Il inclus l'accès à la salle, le souper ainsi que le spectacle.

Billet Adulte
60 $

Billet individuel pour adulte. Il inclus l'accès à la salle, le souper ainsi que le spectacle.

Billet de groupe (Table complète - 8 personnes)
440 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ce forfait est offert au prix de 440$, soit 55$/billet. Il comprend 8 billets ainsi que 2 bouteilles de vins au choix pour l'ensemble de la tablée. Il vous donne accès à la salle, au souper ainsi qu'au spectacle.

