Souper Spectacle - Jey Fournier

Billet indivuduel pour mineur. Il inclus l'accès à la salle, le souper ainsi que le spectacle.
Billet individuel pour adulte. Il inclus l'accès à la salle, le souper ainsi que le spectacle.
Ce forfait est offert au prix de 440$, soit 55$/billet. Il comprend 8 billets ainsi que 2 bouteilles de vins au choix pour l'ensemble de la tablée. Il vous donne accès à la salle, au souper ainsi qu'au spectacle.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!