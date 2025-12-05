Souper Spectacle - Les Grandes Gamines

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À propos de cet événement
Ouverture des portes à 17h30
Animation et début du service dès 18h00
Spectacle à 19h30
Tarif à l'achat de 8 billets et plus seulement.
Ouverture des portes à 17h30
Animation et début du service dès 18h00
Spectacle à 19h30
Enfant 0-2 ans gratuit (sur vos genoux)
Ouverture des portes à 17h30
Animation et début du service dès 18h00
Spectacle à 19h30
BILLET SPECTACLE SEULEMENT
Entrée de 19h00 à 19h25.
Spectacle à 19h30.
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