Carrefour Jeunesse Desjardins

Organisé par

Carrefour Jeunesse Desjardins

À propos de cet événement

Souper Spectacle - Les Grandes Gamines

1550 Chem. du Rapide

L'Annonciation, QC J0T 1T0, Canada

Souper Spectacle - Billet individuel
35 $

Ouverture des portes à 17h30

Animation et début du service dès 18h00

Spectacle à 19h30

Souper Spectacle - Billet de groupe (minimum 8 pers.)
30 $

Tarif à l'achat de 8 billets et plus seulement.

Ouverture des portes à 17h30

Animation et début du service dès 18h00

Spectacle à 19h30

ENFANT 2-5 ans Souper spectacle
5 $

Enfant 0-2 ans gratuit (sur vos genoux)
Ouverture des portes à 17h30

Animation et début du service dès 18h00

Spectacle à 19h30

Spectacle seulement
20 $

BILLET SPECTACLE SEULEMENT

Entrée de 19h00 à 19h25.

Spectacle à 19h30.

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