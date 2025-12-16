18e Poste des Patriotes

18e Poste des Patriotes

Jazz'n'Spag

Spaghetti sauce à la viande (12ans et +)
35 $

🍝 Inclus avec le billet :

  • Spaghetti sauce à la viande
  • Salade
  • Pain

🎷 Spectacle de jazz en direct avec le groupe Infusion

👉 Pour les jeunes de 11 ans et moins, veuillez sélectionner le billet enfant.

Spaghetti Végétarien (12ans et +)
35 $

🍝 Inclus avec le billet :

  • Spaghetti végétarien
  • Salade
  • Pain

🎷 Spectacle de jazz en direct avec le groupe Infusion

👉 Pour les jeunes de 11 ans et moins, veuillez sélectionner le billet enfant.

Billet enfant 11 ans et moins sauce à la viande
28 $

🍝 Inclus avec le billet enfant

  • Spaghetti sauce à la viande
  • Salade
  • Pain
  • 1 breuvage

🎷 Spectacle de jazz en direct avec le groupe Infusion

Billet enfant 11 ans et moins sauce végétarienne
28 $

🍝 Inclus avec le billet enfant

  • Spaghetti végétarien
  • Salade
  • Pain
  • 1 breuvage

🎷 Spectacle de jazz en direct avec le groupe Infusion

