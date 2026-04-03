Souper St-Hubert Almarathon 2026

5 croquettes de poulet en forme d'animaux, légèrement croustillantes. Ce repas pour enfants comprend :
1 portion de frites;
1 trempette de votre choix
1 sauce BBQ St-Hubert;
1 pain;
1 dessert pour enfants
5 croquettes de poulet en forme d'animaux, légèrement croustillantes. Ce repas pour enfants comprend :
1 portion de frites;
1 trempette de votre choix
1 sauce BBQ St-Hubert;
1 pain;
1 dessert pour enfants
0
Bol St-Hub
20 $
Bol garni de notre poulet en cubes enrobés de notre sauce BBQ, de légumes croquants (radis, concombre, carottes râpées et oignons verts), de haricots noirs et de fromage monterey jack. Le tout déposé sur du riz et de la laitue frisée, et arrosé de notre vinaigrette maison, d'une crème sure au cumin et de la sauce Whisky BBQ (original).
Bol garni de notre poulet en cubes enrobés de notre sauce BBQ, de légumes croquants (radis, concombre, carottes râpées et oignons verts), de haricots noirs et de fromage monterey jack. Le tout déposé sur du riz et de la laitue frisée, et arrosé de notre vinaigrette maison, d'une crème sure au cumin et de la sauce Whisky BBQ (original).
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Choix du chef
15 $
Repas de poulet rôti. Chaque repas est servi dans une boîte individuelle et comprend :
1 cuisse ou 1 poitrine;
1 portions de frites;
1 sauce BBQ St-Hubert;
1 pain;
1 salade de chou;
Repas de poulet rôti. Chaque repas est servi dans une boîte individuelle et comprend :
1 cuisse ou 1 poitrine;
1 portions de frites;
1 sauce BBQ St-Hubert;
1 pain;
1 salade de chou;
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