Souper St-Hubert Almarathon 2026

Bol garni de notre poulet en cubes enrobés de notre sauce BBQ, de légumes croquants (radis, concombre, carottes râpées et oignons verts), de haricots noirs et de fromage monterey jack. Le tout déposé sur du riz et de la laitue frisée, et arrosé de notre vinaigrette maison, d'une crème sure au cumin et de la sauce Whisky BBQ (original).

Bol garni de notre poulet en cubes enrobés de notre sauce BBQ, de légumes croquants (radis, concombre, carottes râpées et oignons verts), de haricots noirs et de fromage monterey jack. Le tout déposé sur du riz et de la laitue frisée, et arrosé de notre vinaigrette maison, d'une crème sure au cumin et de la sauce Whisky BBQ (original).

Plus de détails...