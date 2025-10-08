Souper Sushi annuel de la Maison des jeunes de Pont-Rouge

Organisé par
À propos de cet événement
Hôtel de Ville de Pont-Rouge
Ce billet confirme votre inscription au souper sushi – option régulier.
Merci pour votre participation et bon appétit !
Ce billet confirme votre inscription au souper sushi – option végé.
Merci pour votre participation et bon appétit !
Ce billet confirme votre inscription au souper sushi – option général tao
Merci pour votre participation et bon appétit !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!