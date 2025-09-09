Fondation JeunOsports

Organisé par

Fondation JeunOsports

À propos de cet événement

Souper/Soirée Country au Profit de la Fondation JeunOsports

505 Rue Celanese

Drummondville, QC J2B 5K3, Canada

Souper + Soirée (18 ANS ET +)
25 $

Ce billet vous donne accès au souper spaghetti (une portion de : spaghetti, salade césar, pain&beurre, dessert). Également, vous pouvez rester pour la soirée de danse en ligne! Nous vous attendons pour 17H30.

Soirée Seulement (18 ANS ET +)
15 $

Ce billet vous donne accès à la brasserie dès 20H. Vous pouvez vous joindre à nous pour danser en ligne jusqu'à la fin de la soirée!

Ajouter un don pour Fondation JeunOsports

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!