Souper/Spectacle de Laurent Paquin (Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines)

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À propos de cet événement
- Petite bouchée en entrée
- Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ
- Dessert et une consommation alcoolisée inclus
- Spectacle bénéfice de Laurent Paquin
- Heure d'ouverture 16 heures 30
- Pour 8 personnes
- Petite bouchée en entrée
- Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ
- Dessert et une consommation alcoolisée inclus
- Spectacle d'humour de Laurent Paquin
- Heure d'ouverture 16 heures 30
- Spectacle bénéfice de Laurent Paquin
- Heure d'arrivée pour le spectacle 20 heures
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