Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines

Organisé par

Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines

À propos de cet événement

Souper/Spectacle de Laurent Paquin (Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines)

156 3e Avenue

Sainte-Anne-des-Plaines, QC J5N 4M1

Table Souper/Spectacle 8 personnes
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

- Petite bouchée en entrée
- Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ
- Dessert et une consommation alcoolisée inclus
- Spectacle bénéfice de Laurent Paquin
- Heure d'ouverture 16 heures 30
- Pour 8 personnes

Souper/Spectacle
80 $

- Petite bouchée en entrée
- Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ
- Dessert et une consommation alcoolisée inclus
- Spectacle d'humour de Laurent Paquin
- Heure d'ouverture 16 heures 30

Spectacle bénéfice de Laurent Paquin
45 $

- Spectacle bénéfice de Laurent Paquin
- Heure d'arrivée pour le spectacle 20 heures

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