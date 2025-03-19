Souper/Spectacle de Simon Gouache (Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines)

- Petite bouchée en entrée
- Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ
- Dessert et une consommation alcoolisée inclus
- Spectacle d'humour de Simon Gouache
- Heure d'ouverture 16 heures 30
Table Souper/Spectacle 8 personnes
CA$600
groupTicketCaption
- Petite bouchée en entrée
- Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ
- Dessert et une consommation alcoolisée inclus
- Spectacle d'humour de Simon Gouache
- Heure d'ouverture 16 heures 30
- Pour 8 personnes
Spectacle d'humour de Simon Gouache
CA$45
- Spectacle de Simon Gouache
- Heure d'arrivée pour le spectacle 20 heures
