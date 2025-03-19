eventClosed

Souper/Spectacle de Simon Gouache (Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines)

156 3e Avenue

Sainte-Anne-des-Plaines, QC J5N 4M1

Souper/Spectacle
CA$80
- Petite bouchée en entrée - Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ - Dessert et une consommation alcoolisée inclus - Spectacle d'humour de Simon Gouache - Heure d'ouverture 16 heures 30
Table Souper/Spectacle 8 personnes
CA$600
- Petite bouchée en entrée - Souper Pizza, four à bois à VOLONTÉ - Dessert et une consommation alcoolisée inclus - Spectacle d'humour de Simon Gouache - Heure d'ouverture 16 heures 30 - Pour 8 personnes
Spectacle d'humour de Simon Gouache
CA$45
- Spectacle de Simon Gouache - Heure d'arrivée pour le spectacle 20 heures

