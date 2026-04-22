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À propos de cet événement
Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire: visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux.
Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!
Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (table VIP spécialement identifiée, carte des vins prestiges, repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!
Inclut l'admission pour 8 personnes au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!
* Contactez la Fondation pour une table à 10 personnes: [email protected].
Inclut l'admission pour 8 personnes au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (table VIP spécialement identifiée, carte des vins prestiges, repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!
* Contactez la Fondation pour une table à 10 personnes: [email protected].
Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire: visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux.
Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!
Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (table VIP spécialement identifiée, carte des vins prestiges, repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!
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