Inclut l'admission pour 8 personnes au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

* Contactez la Fondation pour une table à 10 personnes: [email protected].