Fondation du Collège Beaubois

Organisé par

Fondation du Collège Beaubois

À propos de cet événement

Sous les Étoiles

2150 A. des Laurentides

Laval, QC H7T 0N1, Canada

Cocktail interstellaire (5 @ 7)
175 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire: visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux.

Soirée « Sous les étoiles »
350 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

Expérience VIP « Sous les étoiles »
500 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (table VIP spécialement identifiée, carte des vins prestiges, repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

TABLE - Soirée « Sous les étoiles »
2 800 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Inclut l'admission pour 8 personnes au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

* Contactez la Fondation pour une table à 10 personnes: [email protected].

TABLE - Expérience VIP « Sous les étoiles »
4 000 $
Disponible jusqu'au 30 sept.

Inclut l'admission pour 8 personnes au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (table VIP spécialement identifiée, carte des vins prestiges, repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

* Contactez la Fondation pour une table à 10 personnes: [email protected].

Cocktail interstellaire (5 @ 7)
200 $

Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire: visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux.

Soirée « Sous les étoiles »
400 $

Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

Expérience VIP « Sous les étoiles »
600 $

Inclut l'admission pour une personne au cocktail interstellaire (visite du musée, boisson d'accueil cosmique, cocktail avec hors-d'œuvres à volonté, un espace photo interstellaire avec impressions et accès à l'encan silencieux) et au banquet (table VIP spécialement identifiée, carte des vins prestiges, repas gastronomiques 4 services, boissons à volonté, espace vidéo sous les étoiles et animations renversantes) pour une soirée mémorable!

Ajouter un don pour Fondation du Collège Beaubois

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!