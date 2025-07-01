5E GROUPE SCOUT DE COATICOOK

Soutenez celles et ceux qui font grandir nos jeunes

Classique 10
10 $
Un Badge du donateur vous sera offert en cadeau.
Badge du donnateur
20 $
Un Badge du donateur vous sera offert en cadeau.
Gourde
50 $
On vous donne en cadeau une gourde du groupe.
Kit de l'explorateur
75 $
On vous remet en cadeau un badge du donateur, une gourde du groupe et une boussole.
Soutenir un jeune
150 $
On vous remet en cadeau un badge du donateur, une gourde du groupe, une boussole. 75$ sera utilisé pour nos bénévoles et 75$ sera réservé pour un jeune qui aurais besoin d'un coup de main pour payer son inscription.
