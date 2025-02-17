"Soutenez la jeunesse de la NÉ & NB et tentez votre chance de gagner gros!"/ Support NS & NB young people and try your luck at winning big!
Soutenons la jeunesse/ Let's support the youth!
CA$10
Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50.
50% des fonds ira au gagnant et 50% ira ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMC NÉ & NB, le 5 avril 2025 à l’école du Carrefour à partir de 15h30.
