"Soutenez la jeunesse de LaSalle, QC et tentez votre chance de gagner gros!"

Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50. 50% des fonds iront au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMQ LaSalle, le 5 avril 2025 à partir de 15h30 (Lieu à venir)

Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50. 50% des fonds iront au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMQ LaSalle, le 5 avril 2025 à partir de 15h30 (Lieu à venir)

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