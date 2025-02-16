Soutenez la jeunesse de London, ON et tentez votre chance de gagner gros !"/ Support London, ON young people and try your luck at winning big!

Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50. 50% des fonds iront au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMC London & environs , le 12 avril 2025 à l’école élémentaire Marie-Curie à partir de 15h30, .

Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50. 50% des fonds iront au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMC London & environs , le 12 avril 2025 à l’école élémentaire Marie-Curie à partir de 15h30, .

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