"Soutenez la jeunesse de Prescott-Russell, ON et tentez votre chance de gagner gros!"/ Support Prescott-Russell, ON young people and try your luck at winning big!

Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50. 50% des fonds ira au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMC Prescott-Russell, le 5 avril 2025 à l’école élémentaire catholique Sainte-Trinité à partir de 14h30.

