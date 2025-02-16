"Soutenez la jeunesse de Prescott-Russell, ON et tentez votre chance de gagner gros!"/ Support Prescott-Russell, ON young people and try your luck at winning big!
Soutenons la jeunesse/ Let's support the youth!
10 $
Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50.
50% des fonds ira au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMC Prescott-Russell, le 5 avril 2025 à l’école élémentaire catholique Sainte-Trinité à partir de 14h30.
Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50.
50% des fonds ira au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMC Prescott-Russell, le 5 avril 2025 à l’école élémentaire catholique Sainte-Trinité à partir de 14h30.
Ajouter un don pour Épelle-Moi Canada
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!