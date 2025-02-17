"Soutenez la jeunesse de St Laurent, QC et tentez votre chance de gagner gros!"
Soutenons la jeunesse!
10 $
Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50.
50% des fonds iront au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMQ St Laurent, le 29 mars 2025 à partir de 15h30 à l’ école secondaire La Dauversière-Évangeline.
Merci de soutenir la jeunesse en participant à ce tirage 50-50.
50% des fonds iront au gagnant et 50% à ÉMC. Le gagnant sera annoncé lors de la remise des prix du concours régional d'épellation EMQ St Laurent, le 29 mars 2025 à partir de 15h30 à l’ école secondaire La Dauversière-Évangeline.
Ajouter un don pour Épelle-Moi Canada
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!