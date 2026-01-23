Activités à la recherche de parrains et marraines

Chaque mois, les membres du Centre suggèrent et votent les sorties qu’ils et elles aimeraient réaliser. Grâce au soutien des donateurs·trices, des activités normalement inaccessibles deviennent possibles.





Parrainer une sortie permet à 12 personnes de vivre une expérience enrichissante et inclusive : musées, restaurants, quilles, documentaires IMAX ou moments conviviaux autour d’un café ou d’une crème glacée.