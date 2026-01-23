Activités à la recherche de parrains et marraines

Organisé par
Chaque mois, les membres du Centre suggèrent et votent les sorties qu’ils et elles aimeraient réaliser. Grâce au soutien des donateurs·trices, des activités normalement inaccessibles deviennent possibles.
Parrainer une sortie permet à 12 personnes de vivre une expérience enrichissante et inclusive : musées, restaurants, quilles, documentaires IMAX ou moments conviviaux autour d’un café ou d’une crème glacée.
Animés deux fois par mois par un·e art-thérapeute de l’organisme Le Cap, ces ateliers permettent aux membres de mettre des mots et des formes sur des émotions difficiles à exprimer verbalement à travers la peinture, l’argile ou le photo-montage. Les oeuvres sont exposées lors des soupers communautaires.
Parrainer un atelier permet à 12 personnes de transformer leurs ressentis en créations uniques.
Publié chaque mois depuis 30 ans, le Vision Nouvelle est rédigé par les participant·e·s du programme d'employabilité. Il met en lumière la créativité, les réflexions et les nouvelles du Centre.
Parrainer une édition de Vision Nouvelle permet à 10 personnes de s’exprimer, de valoriser leurs talents et de partager leur vécu avec la communauté.
Encadrée par l’équipe du Centre, cette activité mensuelle permet à 6 personnes de cuisiner un repas complet, de partager leurs savoir-faire et de repartir avec une portion.
Parrainer la cuisine collective favorise la coopération, l’autonomie et la convivialité.
Tenus le dernier vendredi de chaque mois, ces soupers sont préparés par des membres bénévoles avec le soutien de l’équipe d’intervention. Le menu est choisi collectivement, et les nouvelles personnes y sont invitées gratuitement.
Parrainer un souper permet à 35 personnes de partager un repas chaleureux et inclusif.
Les conférences du Centre abordent divers thèmes liés à la santé mentale, au bien-être et à la vie quotidienne et sont animées par des organismes partenaires. Elles permettent aux membres de s’informer, d’échanger et de développer de nouvelles habiletés.
Parrainer une conférence permet la participation de 40 personnes.
Chaque mois de mai, le Centre souligne la contribution exceptionnelle de l’ensemble de ses membres lors d’un gala festif. C’est un moment de reconnaissance, de musique et de fierté partagée.
Tradition annuelle du Centre, le camp d’été au Camp de l’Avenir à Sainte-Anne-des-Lacs permet à 30 personnes de se ressourcer pendant cinq jours. Activités nautiques, feu de camp et moments de détente renforcent les liens du groupe.
