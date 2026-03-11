Biquette - Écopâturage

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Biquette - Écopâturage

À propos des adhésions

❄️Soutenez la saison invisible❄️

Ration du troupeau
10 $

Renouvellement mensuel

Vous aidez à nourrir le troupeau pendant la saison invisible.
Grâce à vous, les moutons continuent de manger, jour après jour.
❄️Même quand on ne les voit pas, ils continuent de manger.

Un bon coup de pouce
5 $

Renouvellement mensuel

Un petit geste qui fait une vraie différence, car tous les dons nous permettent d’assurer des soins constants, tout l’hiver. Vous contribuez directement au bien-être du troupeau.
❄️Chaque geste compte, même dans l’ombre.

Soutien aux bergères
20 $

Renouvellement mensuel

Vous soutenez les soins essentiels donnés au troupeau.
Votre contribution permet à l’équipe d’être présente sur le terrain, tout l’hiver.
❄️Grâce à vous le troupeau n'est jamais seul

Pilier de la saison invisible
40 $

Renouvellement mensuel

Vous contribuez directement à la stabilité de Biquette.
Grâce à vous, la saison invisible existe réellement et la prochaine saison peut voir le jour.
❄️Vous rendez l’invisible possible.

Allié.e majeur.e
600 $

Valide jusqu'au 28 juillet 2027

Votre contribution va bien au-delà de la saison invisible. Beau temps, mauvais temps, nous pouvons compter sur vous! Vous êtes au cœur de la continuité du projet.
❄️Grâce à vous, rien ne s’arrête.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!