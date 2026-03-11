❄️Soutenez la saison invisible❄️

À propos des adhésions
Renouvellement mensuel
Vous aidez à nourrir le troupeau pendant la saison invisible.
Grâce à vous, les moutons continuent de manger, jour après jour.
❄️Même quand on ne les voit pas, ils continuent de manger.
Renouvellement mensuel
Un petit geste qui fait une vraie différence, car tous les dons nous permettent d’assurer des soins constants, tout l’hiver. Vous contribuez directement au bien-être du troupeau.
❄️Chaque geste compte, même dans l’ombre.
Renouvellement mensuel
Vous soutenez les soins essentiels donnés au troupeau.
Votre contribution permet à l’équipe d’être présente sur le terrain, tout l’hiver.
❄️Grâce à vous le troupeau n'est jamais seul
Renouvellement mensuel
Vous contribuez directement à la stabilité de Biquette.
Grâce à vous, la saison invisible existe réellement et la prochaine saison peut voir le jour.
❄️Vous rendez l’invisible possible.
Valide jusqu'au 28 juillet 2027
Votre contribution va bien au-delà de la saison invisible. Beau temps, mauvais temps, nous pouvons compter sur vous! Vous êtes au cœur de la continuité du projet.
❄️Grâce à vous, rien ne s’arrête.
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