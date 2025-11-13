Société des arts technologiques [SAT]

Offert par

Société des arts technologiques [SAT]

À propos des adhésions

S'abonner à la Suite SAT

Accès communautaire
Payez ce que vous pouvez

Renouvellement mensuel

Accès complet et illimité à nos outils communautaires:

  • ossia score, séquenceur intermédia.
  • Puara, une bibliothèque pour la création d'instruments de musique numérique sur embarqué.
  • Les codes sources de tous nos outils.


Créateur-rice
19 $

Renouvellement mensuel

Ensemble de l'accès communautaire, plus l'accès à notre toolkit de base pour la créativité numérique.

  • LivePose notre outil de vision par ordinateur, compatible Mac / Windows / Linux.
  • Koaia notre outil de génération d'images en temps-réel, compatible Windows / Linux avec GPU Nvidia.
  • Spatial Protocol Mapper: conversion en temps-réel de flux OSC pour le contrôle du son spatialisé vers différents et multiples logiciels, compatible Windows / Mac / Linux.


Professionnel-le
99 $

Renouvellement mensuel

À PARTIR DE MAI 2026.

Ensemble de l'accès créateur, plus accès à nos outils avancés. Intégrations Max/MSP et TouchDesigner.

  • Support NDI, Spout et Syphon intégré aux outils LivePose et Koaia.
  • Spatial Speaker Layout Converter permet de convertir des dispositions de haut-parleur d'un format logiciel à un autre. L'outil est compatible avec SpatGRIS, EAR, Spat Revolution et d'autres.
  • Objets d'IA générative en temps-réel sous forme d'extensions Max/MSP et TouchDesigner.
  • Objets de détection de pose et d'objet en temps-réel sous forme d'extensions Max/MSP et TouchDesigner.
  • Une salle réservée sur notre Metavers Satellite.
  • L'accès au réseau de téléprésence Scenic.
Institution
700 $

Renouvellement mensuel

À PARTIR DE MAI 2026.

Ensemble de l'offre professionnelle, plus accès sur mesure avec opportunitées privilégiées d'amélioration des outils selon les besoins des clients.

Accès à du support technique de très haute-priorité, débogage sur site et versions dédiées des outils selon besoins.

Contactez-nous!

Ajouter un don pour Société des arts technologiques [SAT]

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!