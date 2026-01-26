Soutien au Carcajou U15 Bleu : Cap sur le Championnat Canadien

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2 x paniers de bouteilles de vins d'importation (valeur + 240$ par panier)





1 x Vélo de route City Goer (valeur de 1000 $)





4 hrs pour 4 joueurs et 4 consommations pour le golf intérieur offert par Golf 365 QBC St-Eustache (valeur de 220 $)





1 x certificat cadeau de chez Pic Bois Bistro Taverne (valeur 100$)





1 x 50 $ certificat cadeau de chez Pattes et griffes





2 x cartes cadeaux Évade-Toi St-Jérôme (valeur de 50 $)





1 x Séance photo offert par La capture by Mylène (valeur 250$)





2 x Paires de billets pour le spectacle de Stephan McNicoll and GCR à l'Espace St-Denis (2 mai 2026) Offert par Stephan

McNicoll ( valeur 240 $)





1 x panier de vins offert par Château Taillefer Lafon (valeur 90$)





1 x certificat cadeau du Restaurant l'impressionniste offert par le maire de Saint-Eustache (valeur de 50$)





1 x Glacière (45 litres) Robuste. Offert par Linex Mirabel (valeur de 350$)





4 x entrées de Golf avec voiturette offert par Club de Golf de Lachute ( valeur 450$)





1 x carte cadeau pour

Spa offert par Sasha Lavallée (valeur de 100 $)





1 x carte cadeau de 10 cours de Blackburn Athletic Mirabel ( valeur de 200$).





2 x entrées pour expérience thermale au Strom Spa offert par le Strom Spa St-Sauveur (valeur de 211$)





1 x Blanchiment de dents offert par la Clinique Kim Breton (valeur 550$)





2 x entrées en tout temps au Golf Glendale (valeur de 150$)





1 x perçeuse de marque Ridgid avec équipement offert par Les installations Électriques LH inc. (valeur de 200$)



















