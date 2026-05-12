Ce billet vous donne accès à la Soirée Spaghetti à la Marina régionale de Dalhousie et inclut une assiette de spaghetti par détenteur de billet.





Les rafraîchissements ne sont pas inclus et pourront être achetés directement au Smuggler Cove pendant l’événement.

Votre participation soutient l’entretien de la marina, les programmes communautaires et les initiatives de protection du littoral 🌊.



Une contribution volontaire est recommandée et grandement appréciée.