Club de gymnastique L'Envol
Spectacle annuel 2025
29 Rue Vincent-Chagnon
Lévis, QC G6V 6Z5, Canada
Récréatif 12h30 - Enfant
CA$8
Gratuit pour les moins de 5 ans. Billet enfant : 5 à 17 ans
Récréatif 12h30 - Adulte
CA$12
Billet adulte :18 ans et plus
Récréatif 15h - Enfant
CA$8
Gratuit pour les moins de 5 ans. Billet enfant : 5 à 17 ans
Récréatif 15h - Adulte
CA$12
Billet adulte :18 ans et plus
Compétitif 19h - Enfant
CA$8
Gratuit pour les moins de 5 ans. Billet enfant : 5 à 17 ans
Compétitif 19h - Adulte
CA$12
Billet adulte :18 ans et plus
Passe journalière - Enfant
CA$12
Gratuit pour les moins de 5 ans. Billet enfant : 5 à 17 ans
Passe journalière - Adulte
CA$16
Billet adulte :18 ans et plus
