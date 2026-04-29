Spectacle Bénéfice 100% Humour! / Maison des Jeunes Mont-Tremblant

Organisé par
À propos de cet événement
217 QC-323, Brébeuf, QC J0T 1B0
Soirée 100% Humour! / Spectacle bénéfice
Notre ambassadeur et humoriste Dave Gaudet montera sur scène accompagné de Nick Lavoie et Stéphane Fallu pour vous offrir un spectacle rempli de fous rires et de bonne humeur!
Bar sur place pour vous rafraîchir 🍹 et tirage moitié-moitié au courant de la soirée! 🎟️
100% des profits seront remis à la Maison des Jeunes de Mont-Tremblant!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!