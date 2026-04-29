Maison des Jeunes de Mont-Tremblant

Organisé par

Maison des Jeunes de Mont-Tremblant

À propos de cet événement

Spectacle Bénéfice 100% Humour! / Maison des Jeunes Mont-Tremblant

Salle communautaire de Brébeuf

217 QC-323, Brébeuf, QC J0T 1B0

Admission générale
45 $

Soirée 100% Humour! / Spectacle bénéfice
Notre ambassadeur et humoriste Dave Gaudet montera sur scène accompagné de Nick Lavoie et Stéphane Fallu pour vous offrir un spectacle rempli de fous rires et de bonne humeur!


Bar sur place pour vous rafraîchir 🍹 et tirage moitié-moitié au courant de la soirée! 🎟️
100% des profits seront remis à la Maison des Jeunes de Mont-Tremblant!

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