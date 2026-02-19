Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie

À propos de cet événement

Spectacle bénéfice 2026 pour le Garage à musique de la Haute-Gaspésie

120 7e Rue O

Sainte-Anne-des-Monts, QC G4V 2L2, Canada

🎟️ Billet régulier
40 $

Billets en admission générale au prix régulier.

❤️ Billet solidaire (offert à un jeune)
40 $

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