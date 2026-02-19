Spectacle bénéfice 2026 pour le Garage à musique de la Haute-Gaspésie

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À propos de cet événement
Billets en admission générale au prix régulier.
Offrez la chance à un enfant ou à une famille du Centre de pédiatrie sociale d'assister au spectacle du Garage à musique.
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