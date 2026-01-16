Spectacle bénéfice aux profits des Scouts de l'Érable_2e édition

Billet jeunesse (moins de 13 ans à 20$ chacun).

Prendre note que les sièges ne seront pas assignés.

Les portes ouvriront dès 19h, mais aucune consommation n'est autorisée à l'intérieur.

Les bénévoles sur place auront l'autorisation de demander une preuve d'âge au jeune; prévoir apporter une pièce d'identité.