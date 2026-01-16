Scouts district de l'Érable

Organisé par

Scouts district de l'Érable

À propos de cet événement

Spectacle bénéfice aux profits des Scouts de l'Érable_2e édition

Cégep de Sherbrooke - pavillon 3

200 Rue Terrill, Sherbrooke, QC J1E 4K1, Canada

Admission générale
45 $

Billet individuel (45$ chacun).
Prendre note que les sièges ne seront pas assignés.
Les portes ouvriront dès 19h, mais aucune consommation n'est autorisée à l'intérieur.
Au total nous avons 450 places de disponibles.

Admission jeunesse (moins de 13 ans)
20 $

Billet jeunesse (moins de 13 ans à 20$ chacun).
Prendre note que les sièges ne seront pas assignés.
Les portes ouvriront dès 19h, mais aucune consommation n'est autorisée à l'intérieur.
Les bénévoles sur place auront l'autorisation de demander une preuve d'âge au jeune; prévoir apporter une pièce d'identité.

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