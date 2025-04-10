Spectacle-bénéfice de Nic Gignac Magicien, illusions et mentalisme, Vignoble Le Nordet

La plateforme Zeffy nous permet d’éviter une importante dépense en prenant la charge des frais transactionnels. En contrepartie, elle vous demande une contribution volontaire. Vous pouvez en modifier la valeur ou choisir de ne pas contribuer à la plateforme, sans pénaliser le CPSL. Il suffit de cliquer sur « Modifier » au niveau de la contribution suggérée dans le récapitulatif du paiement. Ce frais n'est pas inclus dans la valeur du reçu pour usage fiscal, si vous y avez droit. Nous vous remercions pour votre compréhension à l’égard de cette option, dans le but de soutenir notre mission.