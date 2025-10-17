L'Arrière Scène, Théâtre jeunes publics

Organisé par

L'Arrière Scène, Théâtre jeunes publics

À propos de cet événement

Soirée bénéfice - L'Arrière Scène

530 Bd Clairevue O

Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6B3, Canada

Spectacle et cocktail
100 $

Cocktail de 17h à 18h30


Spectacle à 19h


Un reçu de don de 50 $ vous sera envoyé par courriel


*Vous permet d'amener un enfant gratuitement

Spectacle seulement
50 $

Spectacle à 19h


Ouverture des portes à 18h30


Un reçu de don de 25 $ vous sera envoyé par courriel


*Vous permet d'amener un enfant gratuitement

Cocktail seulement
50 $

Cocktail de 17h à 18h30


Un reçu de don de 20 $ vous sera envoyé par courriel


*Vous permet d'amener un enfant gratuitement

Je ne peux être présent mais je désire offrir un billet
50 $

Un reçu de don de 50 $ vous sera envoyé par courriel.


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