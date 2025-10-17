Soirée bénéfice - L'Arrière Scène

Organisé par
À propos de cet événement
Cocktail de 17h à 18h30
Spectacle à 19h
Un reçu de don de 50 $ vous sera envoyé par courriel
*Vous permet d'amener un enfant gratuitement
Spectacle à 19h
Ouverture des portes à 18h30
Un reçu de don de 25 $ vous sera envoyé par courriel
*Vous permet d'amener un enfant gratuitement
Cocktail de 17h à 18h30
Un reçu de don de 20 $ vous sera envoyé par courriel
*Vous permet d'amener un enfant gratuitement
Un reçu de don de 50 $ vous sera envoyé par courriel.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!