Spectacle bénéfice Maison des jeunes Repentigny

777 Bd Iberville

Repentigny, QC J5Y 1A2, Canada

Admission générale Adulte
CA$20
18 ans et +
Admission générale adolescent
CA$15
De 12 à 17 ans
Admission générale enfant
CA$10
De 6 à 11 ans
Bambin
free
De 0 à 5 ans
Forfait familiale
CA$50
groupTicketCaption
2 adultes et 2 enfants/ados
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing