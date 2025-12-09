Spectacle bénéfice NEEV

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À propos de cet événement
Billet pour le spectacle (Adulte seulement)
Le tarif s'applique pour toute la durée du spectacle. Le service est offert à même le sous-sol de l'église.
Votre premier enfant inscrit est au coût de 10$, alors que le tarif pour les enfants supplémentaires est de 5$ pour la soirée.
Le tarif s'applique pour toute la durée du spectacle. Le service est offert à même le sous-sol de l'église.
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