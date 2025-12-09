Fondation des écoles primaires de Brompton

Organisé par

Fondation des écoles primaires de Brompton

À propos de cet événement

Spectacle bénéfice NEEV

35 Rue du Curé-LaRocque

Sherbrooke, QC J1C 0T2, Canada

Admission générale
35 $

Billet pour le spectacle (Adulte seulement)

Service de gardiennage - 1er enfant
10 $

Le tarif s'applique pour toute la durée du spectacle. Le service est offert à même le sous-sol de l'église.


Votre premier enfant inscrit est au coût de 10$, alors que le tarif pour les enfants supplémentaires est de 5$ pour la soirée.

Service de gardiennage - 2e enfant et plus
5 $

Le tarif s'applique pour toute la durée du spectacle. Le service est offert à même le sous-sol de l'église.

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