Spectacle-bénéfice pour #ValorisonsMaProfession | Le Projet Stérone - Divertichiantes : Humour et karaoké féministe

Inclut l'accès à l'événement pour 1 personne + un montant bénéfice pour le mouvement #ValorisonsMaProfession. Note : Pour 20$ de plus, vous pouvez offrir un billet gratuit à un membre de notre communauté qui a BESOIN de sortir s’amuser, pour sa santé mentale, mais qui n’en a pas les moyens. Jetez un oeil à notre "Billet Solidarité".
Billet Solidarité
80 $
***ATTENTION, le billet supplémentaire est un DON***
Vous payez pour 2 billets, mais vous en recevez 1. Le billet supplémentaire sera offert gratuitement à une personne de notre communauté qui a BESOIN de sortir s’amuser, pour sa santé mentale, mais qui n’en a pas les moyens.
Inclut l'accès à l’événement et un montant bénéfice pour le mouvement #ValorisonsMaProfession.
Note : Vous ne choisissez pas la personne qui bénéficiera du 2e billet. Pour offrir un billet à une personne de votre choix, vous devez choisir l’option “Billet Standard” ou "Billet Cadeau EXTRA" (Billet + repas + cocktail).
Billet Solidarité EXTRA
120 $
***ATTENTION, le billet supplémentaire est un DON***
Vous payez pour 2 billets, mais vous en recevez 1. Le billet supplémentaire sera offert gratuitement à une personne de notre communauté qui a BESOIN de sortir s’amuser, pour sa santé mentale, mais qui n’en a pas les moyens.
EXTRA : 1 Repas + 1 cocktail gratuit pour la personne qui sera choisie pour bénéficier de votre billet supplémentaire (choix limités parmi une pré-sélection).
Inclut l'accès à l’événement et un montant bénéfice pour le mouvement #ValorisonsMaProfession.
Note : Vous ne choisissez pas la personne qui bénéficiera du 2e billet. Pour offrir un billet à une personne de votre choix, vous devez choisir l’option “Billet Standard” ou "Billet Cadeau EXTRA" (Billet + repas + cocktail).
Billet Cadeau EXTRA
100 $
Inclut l'accès à l'événement pour 1 personne + montant bénéfice pour #ValorisonsMaProfession.
EXTRA : 1 Repas + 1 cocktail inclus (choix limités parmi une pré-sélection).
On recommande d'offrir ce billet-cadeau à une personne de votre entourage qui a BESOIN de sortir s’amuser, pour sa santé mentale, mais qui n’en a pas les moyens.
Note : Vous êtes responsable de transmettre le billet à la personne de votre choix. Pour offrir un billet à une personne de notre communauté, vous devez choisir l’option “Billet Solidarité” ou "Billet Solidarité EXTRA".
Contributeur BRONZE
200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Inclut l'accès à l'événement pour 2 personnes, un montant bénéfice pour #ValorisonsMaProfession et mention de votre entreprise sur quelques visuels et publications de l’événement, réseaux sociaux et site web. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser tous vos billets, SVP nous en informer pour que l'on puisse les offrir à notre communauté.
Contributeur ARGENT
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets
Inclut l'accès à l'événement pour 3 personnes, un montant bénéfice pour #ValorisonsMaProfession et mention de votre entreprise sur plusieurs visuels et publications de l’événement, réseaux sociaux et site web. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser tous vos billets, SVP nous en informer pour que l'on puisse les offrir à notre communauté.
Contributeur OR
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Inclut l'accès à l'événement pour 5 personnes, un montant-bénéfice pour #ValorisonsMaProfession et mention de votre entreprise sur tous les visuels et publications de l’événement, réseaux sociaux et site web. Mentions spéciales et remerciements ultra sincères lors de l'événement, avec peut-être quelques larmes de joie!!! Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser tous vos billets, SVP nous en informer pour que l'on puisse les offrir à notre communauté.
Ajouter un don pour Valorisons ma profession
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!