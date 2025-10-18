Spectacle de fin d'année École privée 2026

1 participation au numéro Juvénile (tous les patineurs de l'école privés sont éligibles) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Junior (tous les patineurs de l'école privés sont éligibles) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Inter (tous les patineurs de l'école privés sont éligibles) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Sénior (tous les patineurs de l'école privés sont éligibles) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Ouverture (tous les patineurs de l'école privés sont éligibles) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Fermeture (tous les patineurs de l'école privés sont éligibles) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Compétiteur (tous les patineurs de l'école privés qui ont fait 4 compétitions pour le CPA Terrebonne et en star 4 et plus à compter de septembre 2025) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Assistant de programme (tous les AP qui ont enseigner 80% d'une des glaces du PP) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro OR (tous les patineurs de l'école privée qui ont réussi un OR dans leurs parcours de patineuses avant le 31 décembre 2025) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
1 participation au numéro Valse (tous les patineurs de l'école privée qui ont réussi le niveau de test Star 7 et plus en danse avant le 31 décembre 2025) (frais de 50$ si annulation de la participation après le 30 novembre 2025)
