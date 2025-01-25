eventClosed

Spectacle de magie: Un éléphant dans la pièce

37 Rue Saint-Jean-Baptiste

L'Anse-Saint-Jean, QC G0V 1J0, Canada

Admission enfant
Entrée pour 1 enfant. Aucun enfant ne sera admis sans la supervision d'un adulte. Les portes ouvriront à 18h10.
Admission adulte
Entrée pour 1 adulte. Les portes ouvriront à 18h10.

