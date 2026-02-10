Société du patrimoine urbain de Québec

Organisé par

Société du patrimoine urbain de Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Spectacle de marionnettes Guignol - La fascinante histoire d’Esther en Nouvelle-France

8 Rue Vallière

Québec, QC G1K 1M8, Canada

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Adulte
10 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions permanentes et temporaires de l'Îlot des Palais

Jeunes (20 ans et moins)
Gratuit

L'accès est gratuit pour les jeunes de moins de 20 ans habitant au Québec. Une preuve de l'âge pourrait être demandée. Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Étudiant (plus de 20 ans)
8 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Aîné
8 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Jeunes (entre 5 et 17 ans) - Hors-Québec
7 $
Famille (2 adultes et 2 enfants) - Hors-Québec
30 $
Enfant (0-4 ans) - Hors-Québec
4 $

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