Spectacle de marionnettes Guignol - La fascinante histoire d’Esther en Nouvelle-France

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À propos de cet événement
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Le tarif comprend également l'accès aux expositions permanentes et temporaires de l'Îlot des Palais
L'accès est gratuit pour les jeunes de moins de 20 ans habitant au Québec. Une preuve de l'âge pourrait être demandée. Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes
Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes
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