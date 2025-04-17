Les Amis du patrimoine

Spectacle du Chœur des Sangs Mêlés

12 Chem. du Village

Saint-Venant-de-Paquette, QC J0B 1S0, Canada

Dîner-spectacle
35 $
Profiter d'un repas-spectacle gastronomique à Saint-Venant! Dîner à la Maison de l'arbre & spectacle ensuite, produits locaux au menu. Le tout servi entre 11h30 et 13h30; l'événement débute à 14h00. Veuillez imprimer vos billets électroniques et les présenter le jour de l'évènement.
Admission générale
15 $
Spectacle du Chœur des Sangs Mêlés à 14h00 à la Maison de l'arbre des Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette (12, chemin du Village). Veuillez imprimer vos billets électroniques et les présenter le jour de l'évènement.
