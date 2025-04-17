Profiter d'un repas-spectacle gastronomique à Saint-Venant!
Dîner à la Maison de l'arbre & spectacle ensuite, produits locaux au menu.
Le tout servi entre 11h30 et 13h30; l'événement débute à 14h00.
Veuillez imprimer vos billets électroniques et les présenter le jour de l'évènement.
Admission générale
15 $
Spectacle du Chœur des Sangs Mêlés à 14h00 à la Maison de l'arbre des Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette (12, chemin du Village).
Spectacle du Chœur des Sangs Mêlés à 14h00 à la Maison de l'arbre des Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette (12, chemin du Village).
