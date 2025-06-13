Organisé par
Profiter d'un repas-spectacle gastronomique à Saint-Venant!
Souper à la Maison de l'arbre & spectacle ensuite, produits locaux au menu.
Le tout servi entre 17h30 et 19h30; le concert débute à 20h.
Veuillez imprimer vos billets électroniques et les présenter le jour de l'évènement.
Spectacle d'Étienne Coppée, le 23 août 2025, à 20h, à la Maison de l'arbre des Amis du patrimoine de Saint-Venant-de-Paquette (12, chemin du Village).
