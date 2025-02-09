Buffet du monde et spectacle d'improvisation - Minorité Risible

Ce billet procure l'accès au buffet, au spectacle d'improvisation de la troupe Minorité visible et une consommation gratuite (alcoolisée ou non)
Pour 1$, vous pouvez vous procurer une consommation supplémentaire ou goûter à un des multiples plats offert lors de la soirée.
