Drummondgym

Organisé par

Drummondgym

À propos de cet événement

Spectacle Drummondgym 2026

1380 Rue Montplaisir

Saint-Charles-de-Drummond, QC J2C 5M8, Canada

Billet adulte - 10h
25 $
13 ans et + Donne accès à la représentation de 10h
Billet aînée - 10h
20 $

65 ans et + Donne accès à la représentation de 10h

Billet adulte - 14h
25 $

13 ans et + Donne accès à la représentation de 14h

Billet aînée - 14h
20 $

65 ans et +
Donne accès à la représentation de 14h

Billet adulte - 19h
25 $

13 ans et + Donne accès à la représentation de 19h

Billet aînée - 19h
20 $

65 ans et + Donne accès à la représentation de 19h

Billet adulte journalier
40 $

13 ans et + Donne accès aux 3 représentations

Billet enfant - journalier
15 $

4 à 12 ans Donne accès aux 3 représentations

Billet bambin - journalier
Gratuit

0 à 3 ans Donne accès aux 3 représentations

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