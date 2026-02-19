Le Choeur de la Cité

Organisé par

Le Choeur de la Cité

À propos de cet événement

Cité des ombres, Cité de lumière

Théâtre de la Cité Universitaire

Pavillon Palasis-Prince, Université Laval, 2325 Rue de la Terrasse, Québec, QC G1V 0A6, Canada

Prix spécial prévente
25 $

Quantités limitées, faites vite !


Les sièges ne sont pas réservés à l'avance. Vous pourrez choisir votre place à l'ouverture des portes, lors de la soirée du spectacle.

Admission générale
30 $

Les sièges ne sont pas réservés à l'avance. Vous pourrez choisir votre place à l'ouverture des portes, lors de l'après-midi du spectacle.

Enfant (12 ans et moins)
15 $

Le prix des billets pour les enfants de 12 ans et moins est de 15$ (tant en pré-vente qu'en admission générale).

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