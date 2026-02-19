Cité des ombres, Cité de lumière

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À propos de cet événement
Quantités limitées, faites vite !
Les sièges ne sont pas réservés à l'avance. Vous pourrez choisir votre place à l'ouverture des portes, lors de la soirée du spectacle.
Les sièges ne sont pas réservés à l'avance. Vous pourrez choisir votre place à l'ouverture des portes, lors de l'après-midi du spectacle.
Le prix des billets pour les enfants de 12 ans et moins est de 15$ (tant en pré-vente qu'en admission générale).
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