Spectacle Gym Express 2025

Gym Express – À la découverte de l’invisible est un spectacle qui emmène les spectateurs dans un voyage où ce que l’on ne voit pas devient peu à peu perceptible. Tout au long du spectacle, nos gymnastes révèlent des phénomènes invisibles qui nous entourent chaque jour, sans que nous en soyons toujours conscients. À mesure que les numéros s’enchaînent, l’invisible se transforme en quelque chose de concret, de vivant et de lumineux. Ce voyage extraordinaire nous rappelle que bien des choses existent autour de nous, même si nos yeux ne les perçoivent pas. Un aller-retour magique entre l’imaginaire et la réalité… et une toute nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure ! Ouvrez grand les yeux… l’invisible est prêt à se révéler !

Gym Express – À la découverte de l’invisible est un spectacle qui emmène les spectateurs dans un voyage où ce que l’on ne voit pas devient peu à peu perceptible. Tout au long du spectacle, nos gymnastes révèlent des phénomènes invisibles qui nous entourent chaque jour, sans que nous en soyons toujours conscients. À mesure que les numéros s’enchaînent, l’invisible se transforme en quelque chose de concret, de vivant et de lumineux. Ce voyage extraordinaire nous rappelle que bien des choses existent autour de nous, même si nos yeux ne les perçoivent pas. Un aller-retour magique entre l’imaginaire et la réalité… et une toute nouvelle façon de voir le monde qui nous entoure ! Ouvrez grand les yeux… l’invisible est prêt à se révéler !

seeMoreDetailsMobile