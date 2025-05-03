eventClosed

Spectacle : Il était une voix

475 Boul. de Maisonneuve E

Montréal, QC H2L 4E3, Canada

Admission générale - régulier
CA$30
Mon budget me permet de m’offrir des sorties théâtrales. 12 ans et +
Admission générale - Généreux
CA$36
Je souhaite appuyer la billetterie équitable de L'Ensemble vocal Extravaganza. Je favorise l’accès à l’art et à la culture. Je suis sensible aux enjeux financiers des arts vivants et mon budget me permet de payer plus pour mon billet.
Admission générale - Solidaire
CA$24
J’ai un budget limité, je peux m’offrir des sorties théâtrales à l’occasion.
Enfant
CA$12
12 ans et -
3 coupons moitié-moitié
CA$5
3 coupons pour 5 $ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte
7 coupons moitié-moitié
CA$10
7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte
16 coupons moitié-moitié
CA$20
16 coupons pour 20 $ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte

