Lait source

Organisé par

Lait source

À propos de cet événement

Spectacle «Les guerrières de la KPOP»

25 Rue Saint-Sauveur

Saint-Rémi, QC J0L 2L0, Canada

Admission générale
20 $

Profitez du spectacle de 45 minutes

Admission VIP
35 $

Profitez du spectacle de 45 minutes

Et ensuite…

Dans une salle à part,

Photo avec les personnages et artistes après le spectacle

Surprises VIP exclusives

Et activités pour divertir les enfants

De 15h à 16h30

*** Au moins un adulte détenteur de billet VIP devra accompagner tous les mineurs à sa charge

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!