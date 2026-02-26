Spectacle : Les reines de chœur

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À propos de cet événement
Mon budget me permet de m’offrir des sorties théâtrales. 12 ans et +
Je souhaite appuyer la billetterie équitable de L'Ensemble vocal Extravaganza. Je favorise l’accès à l’art et à la culture. Je suis sensible aux enjeux financiers des arts vivants et mon budget me permet de payer plus pour mon billet.
J’ai un budget limité, je peux m’offrir des sorties théâtrales à l’occasion.
12 ans et -
3 coupons pour 5 $ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte
7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte
16 coupons pour 20 $ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte
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