Ensemble vocal Extravaganza

Organisé par

Ensemble vocal Extravaganza

À propos de cet événement

Spectacle : Les reines de chœur

475 Boul. de Maisonneuve E

Montréal, QC H2L 4E3, Canada

Admission générale - régulier
30 $

Mon budget me permet de m’offrir des sorties théâtrales. 12 ans et +

Admission générale - Généreux
36 $

Je souhaite appuyer la billetterie équitable de L'Ensemble vocal Extravaganza. Je favorise l’accès à l’art et à la culture. Je suis sensible aux enjeux financiers des arts vivants et mon budget me permet de payer plus pour mon billet.

Admission générale - Solidaire
24 $

J’ai un budget limité, je peux m’offrir des sorties théâtrales à l’occasion.

Enfant
12 $

12 ans et -

3 coupons moitié-moitié
5 $

3 coupons pour 5 $ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte

7 coupons moitié-moitié
10 $

7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte

16 coupons moitié-moitié
20 $

16 coupons pour 20 $ / Remis à l'entrée / Tirage au retour de l'entracte

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