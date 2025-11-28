Le Club Sportif et Culturel Ouest-Can

Organisé par

Le Club Sportif et Culturel Ouest-Can

À propos de cet événement

Spectacle | Cycles: Rites de Passages Caraïbéens

5785 Av. Parkhaven

Côte Saint-Luc, QC H4W 1X8, Canada

Admission générale
30 $

Ce billet d’Admission générale donne accès à l’événement avec places non réservées, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Arrivez tôt pour choisir votre place. Le billet inclut l’accès au spectacle complet ainsi qu’à la discussion après la représentation.

Jeunesse (12-)
15 $

Ce billet Jeunesse offre un tarif réduit pour les jeunes participant·e·s. Les places sont en admission générale, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le billet inclut l’accès au spectacle complet ainsi qu’à la discussion après la représentation.

Aîné.e.s (55+)
25 $

Ce billet Aîné·e (55+) offre un tarif réduit pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Les places sont en admission générale, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le billet inclut l’accès au spectacle complet ainsi qu’à la discussion après la représentation.

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