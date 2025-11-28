Spectacle | Cycles: Rites de Passages Caraïbéens

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À propos de cet événement
Ce billet d’Admission générale donne accès à l’événement avec places non réservées, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Arrivez tôt pour choisir votre place. Le billet inclut l’accès au spectacle complet ainsi qu’à la discussion après la représentation.
Ce billet Jeunesse offre un tarif réduit pour les jeunes participant·e·s. Les places sont en admission générale, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le billet inclut l’accès au spectacle complet ainsi qu’à la discussion après la représentation.
Ce billet Aîné·e (55+) offre un tarif réduit pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Les places sont en admission générale, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le billet inclut l’accès au spectacle complet ainsi qu’à la discussion après la représentation.
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