Spectacles bénéfice pour Enfant Soleil 2026

Billet Standard





Profitez d’une soirée inoubliable au spectacle bénéfice Enfant Soleil du 14 mars 2025.

Avec le billet standard, vous aurez accès à l’ensemble du spectacle présenté au Centre communautaire Petro Villeray, mettant en vedette plusieurs artistes invités.





Ce billet vous donne :

• ✔️ Accès général à la salle

• ✔️ Une soirée divertissante et touchante

• ✔️ La possibilité de contribuer directement à soutenir les enfants malades à travers Enfant Soleil





Une belle façon de vivre l’événement tout en posant un geste qui compte.



