Spectacles bénéfice pour Enfant Soleil 2026

7355 Avenue Christophe-Colomb

Montréal Québec H2R 2S5, Canada

Billet standard
15 $

Billet Standard


Profitez d’une soirée inoubliable au spectacle bénéfice Enfant Soleil du 14 mars 2025.

Avec le billet standard, vous aurez accès à l’ensemble du spectacle présenté au Centre communautaire Petro Villeray, mettant en vedette plusieurs artistes invités.


Ce billet vous donne :

✔️ Accès général à la salle

✔️ Une soirée divertissante et touchante

✔️ La possibilité de contribuer directement à soutenir les enfants malades à travers Enfant Soleil


Une belle façon de vivre l’événement tout en posant un geste qui compte.


Billet VIP
30 $


Billet VIP



Le billet VIP vous offre une expérience privilégiée pour profiter pleinement de la soirée tout en soutenant davantage la cause.


Inclus avec ce billet :


  • ⭐ Entrée dans l’établissement 1 h 30 avant l’ouverture générale
  • ⭐ Cocktail VIP avec petites bouchées
  • ⭐ Conférence exclusive durant le cocktail, animée par un invité spécial sur un sujet inspirant
  • ⭐ Accès à la salle 10 minutes avant l’ouverture pour choisir vos sièges
  • ⭐ Une expérience bonifiée dans une ambiance chaleureuse et immersive



Ajouter un don pour Spectacle Bénéfice

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!