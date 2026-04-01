Club Aérogym inc.

Organisé par

Club Aérogym inc.

À propos de cet événement

SPECTACLES CANGYM 2026 - CLUB AÉROGYM

4950 Rue Lionel-Groulx

Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1V2, Canada

Admission générale
10 $

Entrée Adulte. *À noter que cette inscription s'effectue sur la plateforme Zeffy, entièrement gratuite pour les OBNL. Les contributions volontaires reçues lors des transactions permettent à la plateforme de continuer à offrir ses services gratuitement aux OBNL. Cependant, un montant de contribution par défaut s'affiche, mais il vous est possible de le modifier. Insérez 0 si vous ne souhaitez pas faire de contribution à Zeffy lors de votre transaction.

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