Show du Festival du maïs 2025

SPECTACLE DU SAMEDI SOIR - VALIDE SAMEDI 26 JUILLET 2025
CA$40
Samedi 26 juillet 2025
17h00 - Danse en ligne country
19h30 - Gabrielle Destroismaisons
20h30 - Coco Country Band
22h00 - Karaoké
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS
La plateforme Zeffy vous invitera de facto à leur faire un don mais sachez que vous pouvez inscrire la somme de 0$.
Samedi 26 juillet 2025
17h00 - Danse en ligne country
19h30 - Gabrielle Destroismaisons
20h30 - Coco Country Band
22h00 - Karaoké
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS
La plateforme Zeffy vous invitera de facto à leur faire un don mais sachez que vous pouvez inscrire la somme de 0$.