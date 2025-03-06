Spectacles Les Félixeries

Organisé par
Saint-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0, Canada
LE TRIO - 2 SOIRS! Vendredi 19 Septembre 19h30 et Samedi 20 Septembre 19h30. Country Road Band: Groupe de musique country formé de 5 musiciens.Plusieurs spectacles à leurs actif, prêt à vous faire danser. DANGEREUX ET FORTEMENT ARMÉS DE LA MEILLEURE MUSIQUE COUNTRY et Les Vieux de la Vielle et The Vinyls vous feront vibrer au son des années 70 à 90. Venez vous défouler et danser.
