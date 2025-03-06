Les Félixeries

Spectacles Les Félixeries

1253 Rue Lebel

Saint-Félix-de-Kingsey, QC J0B 2T0, Canada

TRIO:Country Rodeo Band, Les Vieux de la Vieille, The Vinyls
60 $

LE TRIO - 2 SOIRS! Vendredi 19 Septembre 19h30 et Samedi 20 Septembre 19h30. Country Road Band: Groupe de musique country formé de 5 musiciens.Plusieurs spectacles à leurs actif, prêt à vous faire danser. DANGEREUX ET FORTEMENT ARMÉS DE LA MEILLEURE MUSIQUE COUNTRY et Les Vieux de la Vielle et The Vinyls vous feront vibrer au son des années 70 à 90. Venez vous défouler et danser.
Country Rodeo Band Vendredi le 19 sept 2025
25 $

Vendredi 19 Septembre 19h30
Groupe de musique country formé de 5 musiciens.
Plusieurs spectacles à leurs actif, prêt à vous faire danser. DANGEREUX ET FORTEMENT ARMÉS DE LA MEILLEURE MUSIQUE COUNTRY.
Les Vieux de la Vieille et The Vinyls Samedi le 20 sept 2025
40 $

Samedi 20 Septembre 19h30
Présentation double. Les Vieux de la Vielle et The Vinyls vous feront vibrer au son des années 70 à 90. Venez vous défouler et danser.
