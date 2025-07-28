SPINOTHON

3100 Blvd. de la Concorde E local 50e

Laval, QC H7E 2B8, Canada

S'inscrire à la course de 2 km
CA$30

Cours avec notre club! Départ à 9h30. Un smoothie sera offert. (Aucune donnée de performance n'est collectée, on court pour le fun! ☀️)

S'inscrire à la course de 5 km
CA$45

Cours avec notre club! Départ à 10h. Un smoothie sera offert. (Aucune donnée de performance n'est collectée, on court pour le fun! ☀️)

S'inscrire au SPINOTHON 9h
CA$25

Pédale de 9h à 9h45 pour la cause! Un smoothie sera offert.

S'inscrire au SPINOTHON 10h
CA$25

Pédale de 10h à 10h45 pour la cause! Un smoothie sera offert.

S'inscrire au SPINOTHON 11h
CA$25

Pédale de 11h à 11h45 pour la cause! Un smoothie sera offert.

S'inscrire au SPINOTHON 12h
CA$25

Pédale de 12h à 12h45 pour la cause! Un smoothie sera offert.

S'inscrire au SPINOTHON 13h
CA$25

Pédale de 13h à 13h45 pour la cause! Un smoothie sera offert.

