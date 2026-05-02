Spirit Walk 2026

Sollicitez des dons auprès de votre réseau jusqu'au 15 juin 2024. La tente d'inscription ouvre à 13 h (près du gazebo Mordechai Richler). Venez récupérer votre t-shirt. Cérémonie d'ouverture à 13h00 La marche commence à 14h00

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