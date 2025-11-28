🌙 Sponsor un Jummah - Soutenez votre communauté!

ON, Canada
Sponsoriser toutes les trois prières du Jumu‘ah dans nos différents lieux et aider à couvrir l'intégralité des coûts de location de salle, des honoraires de l'imam, ainsi que l'installation et le démontage complets nécessaires chaque semaine.
Votre soutien assure que des centaines de fidèles peuvent prier dans un environnement propre, organisé et spirituellement enrichissant.
Que Allah le bénisse et l'accepte de votre part.
Soutenez la moitié de nos dépenses hebdomadaires de Jumu‘ah en aidant à couvrir une partie des coûts de location de la salle, des honoraires de l'imam et des frais d'installation/démontage dans nos différents lieux.
Votre contribution soutient directement une expérience de prière fluide, organisée et spirituellement enrichissante pour la communauté.
Que Allah accepte et multiplie votre générosité.
Chaque donation, grande ou petite, nous aide à maintenir les portes ouvertes. Votre soutien nous permet de servir la communauté, d'accueillir une assistance croissante et de planifier en toute confiance pour les futurs programmes.
