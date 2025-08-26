Commandites - 15e tournoi de golf annuel

Offert par
Votre billet d'or comprend :
3 opportunités de gagner un prix trou d'un coup
Prix à déterminer
Un verre de limonade au kiosque de limonade des patients ambassadeurs 💛 (50 $ sera ajouté au total de leur collecte de fonds!)
9 balles au défi de putting
Tous les billets d'or achetés seront inscrits dans un tirage au sort pour gagner un quatuor gratuit pour le tournoi de l'année prochaine!
Reçu fiscal envoyé avec votre achat!
REMARQUE : VOUS DEVEZ ÊTRE UN JOUEUR INSCRIT POUR ACHETER UN BILLET D'OR
Vous recherchez une commandite sur mesure? Contactez-nous pour discuter des opportunités personnalisées! Nous sommes heureux de nous aligner sur vos objectifs d'entreprise et votre niveau d'investissement.
