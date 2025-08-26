Shriners Hospitals for Children Canada | Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Shriners Hospitals for Children Canada | Hôpitaux Shriners pour enfants Canada

Commandites - 15e tournoi de golf annuel

Billet d'or item
Billet d'or
250 $

Votre billet d'or comprend :

3 opportunités de gagner un prix trou d'un coup 

Prix à déterminer


Un verre de limonade au kiosque de limonade des patients ambassadeurs 💛 (50 $ sera ajouté au total de leur collecte de fonds!)


9 balles au défi de putting


Tous les billets d'or achetés seront inscrits dans un tirage au sort pour gagner un quatuor gratuit pour le tournoi de l'année prochaine!


Reçu fiscal envoyé avec votre achat!


REMARQUE : VOUS DEVEZ ÊTRE UN JOUEUR INSCRIT POUR ACHETER UN BILLET D'OR 

Forfait Or item
Forfait Or
50 000 $
  • Trois quatuors
  • Emplacement premium sur le parcours
  • Visibilité corporative sur :
    • Affiches
    • Écrans
    • Tee & trou
    • Site web et communications
Forfait Argent item
Forfait Argent
25 000 $
  • Deux quatuors
  • Emplacement prioritaire sur le parcours
  • Visibilité corporative sur :
    • Affiches
    • Écrans
    • Tee & trou
    • Site web et communications
Forfait Bronze item
Forfait Bronze
15 000 $
  • Un quatuor
  • Emplacement vedette sur le parcours
  • Visibilité corporative sur :
    • Affiches
    • Écrans
    • Site web et communications
Cocktail dinatoire item
Cocktail dinatoire
15 000 $
  • Un quatuor
  • Affiches exclusives au cocktail dînatoire
Voiturettes de golf item
Voiturettes de golf
12 500 $
  • Un quatuor
  • Visibilité corporative exclusive sur toutes les voiturettes de golf des deux parcours
Kiosque de limonade item
Kiosque de limonade
10 000 $
  • Un quatuor
  • Visibilité corporative exclusive au kiosque de limonade tenu par nos patients ambassadeurs
Défi de putting item
Défi de putting
10 000 $
  • Un quatuor
  • Visibilité exclusive au populaire défi de putting
Champ de pratique item
Champ de pratique
5 000 $
  • Visibilité corporative exclusive au champ de pratique
Tee & trou item
Tee & trou
1 500 $
  • Visibilité corporative à un trou sur chacun des deux parcours
Commandite personnalisée item
Commandite personnalisée
2 500 $

Vous recherchez une commandite sur mesure? Contactez-nous pour discuter des opportunités personnalisées! Nous sommes heureux de nous aligner sur vos objectifs d'entreprise et votre niveau d'investissement.

$

