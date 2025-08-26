Commandites - 15e tournoi de golf annuel

Votre billet d'or comprend :

3 opportunités de gagner un prix trou d'un coup

Prix à déterminer



Un verre de limonade au kiosque de limonade des patients ambassadeurs 💛 (50 $ sera ajouté au total de leur collecte de fonds!)



9 balles au défi de putting





Tous les billets d'or achetés seront inscrits dans un tirage au sort pour gagner un quatuor gratuit pour le tournoi de l'année prochaine!





Reçu fiscal envoyé avec votre achat!





REMARQUE : VOUS DEVEZ ÊTRE UN JOUEUR INSCRIT POUR ACHETER UN BILLET D'OR